Verso Spezia-Cremonese, sconti per i tifosi frai 14 e 30 anni

La Spezia - Cremonese in casa, trasferta a Chiavari nella serata di Santo Stefano e chiusura del girone in casa contro la Salernitana il 29 dicembre. E' il trittico che ci conduce alla pausa e alla successiva riapertura del calciomercato. Lo Spezia vuole arrivare al giro di boa con una situazione di classifica se è possibile migliore di oggi: cercherà di farlo nelle due gare casalinghe, sapendo che a Chiavari in un campo piccolo e contro una squadra che sta benissimo può succedere di tutto. Si parte con i grigiorossi che gli uomini di Italiano sfideranno nell'anticipo di venerdì sera.



E anche per questa gara il club aquilotto ha deciso di proseguire con l'esclusiva offerta per tutti i giovani tifosi tra i 14 e i 30 anni, che potranno usufruire di un fortissimo ed imperdibile sconto sul prezzo dei tagliandi d'accesso per i settori Curva Ferrovia e Gradinata.



PREZZI TARIFFA SPECIALE 14-30 PER UN "PICCO" A MISURA DI GIOVANE

CURVA FERROVIA 8 €

GRADINATA 13 €



I biglietti in questione saranno acquistabili esclusivamente in modalità online e fino alle 24 di giovedì 19 dicembre. I restanti tagliandi saranno disponibili invece nei punti vendita del circuito ETES sul territorio nazionale, oltre che in modalità online (solo tariffa intera) e presso i botteghini dello stadio 'Picco' il giorno della partita a partire dalle ore 18.