Verso Benevento, Mastella potrebbe vietare la trasferta ai tifosi spezzini

La Spezia - Ha diramato un'ordinanza secondo la quale nelle giornate di venerdì e sabato le scuole del comune saranno chiuse in città per effettuare azioni straordinarie di pulizia contro la diffusione del coronavirus. E adesso sta pensando di vietare la trasferta ai tifosi spezzini che sabato sarebbero attesi a Benevento per la gara di campionato contro gli aquilotti. Il sindaco della città sannita Clemente Mastella, ex Ministro della Giustizia tra il 2006 e il 2008, ha deciso di convocare una giunta straordinaria riunitasi questa mattina. Nei giorni scorsi il sindaco, in passato senatore ed onorevole della Repubblica Italiana, a nome della città aveva dovuto chiedere scusa ai turisti veneti che ieri sono stati respinti da un albergo cittadino dopo aver effettuato in visita ai luoghi natali di Padre Pio.