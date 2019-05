Verona, via Grosso dentro Aglietti per non perdere i playoff

La Spezia - Alfredo Aglietti torna ad allenare l'Hellas Verona. Fatale a Fabio Grosso l'inattesa sconfitta patita ieri al "Bentegodi" per mano del Livorno che obbliga i gialloblu a rimboccarsi le maniche per non perdere il diritto di partecipare ai playoff. Verona che dovrà fare bene a Cittadella per non vedersi superato e sperare che il Foggia all'ultima di campionato sia già a conoscenza del proprio destino. Non sarà facile.