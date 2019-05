Verona perde netto a Cittadella ed esce dai playoff

La Spezia - Presentatosi a Cittadella con la novità di mister Aglietti, il Verona perde nettamente per 3-0 permettendo ai ragazzi di Venturato di cogliere tre punti fondamentali per raggiunge l'agognato posto playoff. Succede al termine di un primo tempo da dimenticare e un secondo tempo in inferiorità numerica. L’Hellas così resta a bocca asciutta ed è ufficialmente fuori dai playoff con una sola partita per recuperare. Sarà durissima per gli scaligeri visto che all’ultima giornata l’impegno e a Doggia contro una squadra ancora in lizza per la salvezza.