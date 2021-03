Verde verso la conferma, per Zoet è cosa scontata

La Spezia - La tentazione è ancora quella di Agudelo falso nove. Se lo Spezia ha una chance di non sfigurare contro la devastante Atalanta di Gian Piero Gasperini, questa passa attraverso la capacità di rendere il più complicato possibile la gestione del pallone dei bergamaschi. E il colombiano si è imposto come uno specialista del pressing alto nella partita contro il Milan. Diventa quindi un candidato ad una maglia da titolare per questa sera, in una staffetta con Nzola che deve ancora trovare la migliore forma dopo il lungo infortunio.

Per il resto lo Spezia dovrebbe cambiare molto poco rispetto a quello visto contro il Benevento. Scontata la conferma di Zoet in porta, torna Vignali sulla destra con Marchizza a sinistra di una difesa completata da Erlic e Ismajli. In mezzo Ricci favorito su Sena, con Estevez e Maggiore mezzali. Gyasi è il fedelissimo di Italiano, Verde il più in forma sulla fascia destra.





Qui Atalanta. Fuori Zapata per il problema fisico che lo ha costretto ad uscire contro l'Inter. Dentro Freuler, squalificato in Champions League e quindi a riposo forzato contro il Real Madrid. Ma non sarà l'unico big per Gian Piero Gasperini, che non dovrebbe fare grande turn over questa sera. In difesa, davanti a Sportiello, ballottaggio tra Palomino e Djimsiti per fare il terzo insieme a Toloi a Romero. In mediana Freuler con De Roon, gli esterni sono Maehle e Gosens. Dietro le punte Pessina più di Malinovksy, in avanti Muriel e Ilicic.