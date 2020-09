Verde si riavvicina, se salta il piano B è Adekanye

La Spezia - Qualcosa pare muoversi nuovamente per il passaggio di Daniele Verde allo Spezia. Dalla Grecia arrivano notizie di una nuova apertura da parte dell'AEK Atene all'ipotesi di un prestito oneroso dell'attaccante con riscatto a prezzo fissato. La formula su cui il direttore Mauro Meluso ed il procuratore del 24enne, Luigi Lauro, avevano lavorato dal primo minuto. Trovando però poi un intoppo negli scorsi giorni, quando il club della capitale greca aveva provato a proporre una cessione a titolo definitivo. Puntava insomma a monetizzare subito, probabilmente per finanziare il mercato in entrata.

Il calciatore da parte propria aveva da subito trovato un accordo, voglioso di misurarsi nuovamente con il massimo campionato italiano dopo due stagioni all'estero. Nelle ultime ore l'AEK, raggiunto dagli emissari del calciatore, sembra aver aperto di nuovo al prestito che sbloccherebbe la situazione. Meluso d'altra parte aveva virato nel frattempo su Bobby Adekanye, 21enne nigeriano della Lazio di nazionalità olandese ma cresciuto calcisticamente nel Liverpool. Al momento le due operazioni sembrano escludersi mutualmente, ma non è detta l'ultima parola.