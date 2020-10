Verde segna ancora: "Grazie al mister. La Juventus? Si affronta mettendo da parte l'emozione"

La Spezia - "La cosa che mi rallegra è che la prestazione rimane alta... sperando di continuare a segnare e aiutare la squadra. E' un po' che non mi capitava di ritrovare il feeling con il gol, grazie al mister. Ogni occasione va sfruttata al cento per cento, che sia fare un gol o un assist. Non ci sono partite amichevoli, dove puoi abbassare la guardia. Per noi è importante adesso vincere il più possibile, ci fa crescere e andare avanti". Tra i migliori di questo avvio di stagione, Daniele Verde segna il suo secondo gol stagionale in Coppa Italia e propizia l'autorete del definitivo 0-2.

Una gioia da mettere nel cassetto subito, perché domenica c'è la Juventus. "Sarà emozionante. Dovremo parlare tra di noi, mettere da parte l'emozione e affrontare la partita con la testa. La situazione Covid? Speravo fosse alle spalle. La situazione mette tutti alle corde, dobbiamo aiutarci l'uno con l'altro, rispettare le regole e sperare che passi il prima possibile".