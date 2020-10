Verde è contento: "Un bel gruppo che si aiuta: la cosa più importante"

La Spezia - "L'emozione è come quella del primo gol. Lo dedico a mia figlia appena nata". Daniele Verde segna il suo primo gol in maglia bianca, un gol che vale tanta fiducia e propizia una bella prova nel secondo tempo. "Siamo un ottimo gruppo con tanta voglia di lavorare e penso si veda. Noi con maggiore esperienza dobbiamo dare una mano in più. Ho grande fiducia che potremo farcela. Noi giochiamo un bellissimo calcio, ma quello che manca è la lucidità. Non possiamo permetterci di fare prestazioni come quelle della prima mezz'ora", dice l'attaccante a DAZN.

Com'è stato Italiano a fine primo tempo con la squadra? "Tranquillissimo. Non ha bisogno di chiuderci nello spogliatoio per farci capire quello che pensa. Ci dà una grande carica. Il nostro gap oggi è più mentale che fisico - aggiunge a Sky Sport -. L'impatto è quello che mi aspettavo, ma c'è un gruppo che ama aiutarsi e per me questa è la cosa più importante di tutte".