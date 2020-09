Verde e Sena, doppia operazione da oltre un milione di euro

La Spezia - Per il prestito di Leonardo de Souza Sena, l'Atletico Mineiro riceverà dallo Spezia Calcio la metà della cifra che ha sborsato per acquistarlo. Pare oltretutto su precisa richiesta di Jorge Sampaoli, che lo aveva visto grande protagonista con il Goias al primo anno di massimo campionato. Salvo poi concedergli meno di un'ora di gioco in tre partite in due mesi al suo servizio e poi metterlo nella lista dei cedibili. Poco colpito da come il paulista si comportava in allenamento. Un mistero che lo stesso Leo Sena potrà sciogliere di persona in Italia, visto che è dato in viaggio per la Spezia. Se le visite mediche saranno positive, firmerà un contratto per un anno con gli aquilotti.

La formula trovata è quella del prestito oneroso. Lo Spezia dovrebbe versare circa 300mila euro alla società di Belo Horizonte per poterlo impiegare fino alla prossima estate, con l'eventuale acquisto che dipenderà dalla permanenza in serie A e, ovviamente, dalle prestazioni del centrocampista brasiliano. Regista, mediano e mezzala, anche il 25enne è indicato come un giocatore duttile proprio come ha chiesto Vincenzo Italiano che vuole tenersi lo spazio per fare tutti gli incastri tecnici e tattici del caso.

Altro elemento che si aggregherà con tutta probabilità in settimana è Daniele Verde, 24enne napoletano cresciuto calcisticamente nella Roma. Giovane ma già con buona esperienza alle spalle, visto che ha giocato sia nella serie B che nella serie A italiana, ha frequentato la Liga con il Valladolid e poi si è trasferito in Grecia all'AEK Atene. Da qui proviene in prestito con obbligo di riscatto fissato a 700mila euro, informa Sky Sport. In caso di salvezza, lo Spezia rileverà il contratto dai greci con allungamento di un anno e scadenza dunque fissata al 2023. I greci però chiedono anche un corrispettivo per il prestito.