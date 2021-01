Verde ci sarà contro la Sampdoria, Galabinov e Zoet prenotano Torino

La Spezia - Notizie che estendono il buonumore che ha viaggiato questa notte insieme allo Spezia di ritorno da Napoli. Andrej Galabinov e Jeroen Zoet lavorano con i compagni e contano i giorni prima del rientro tra i convocati. Per entrambi lavoro modulato, ma ormai le loro sessioni di allenamento assomigliano quasi del tutto a quelle dei compagni. Proveranno ad esserci per Torino-Spezia del 16 gennaio, al massimo per la doppia sfida di Roma tra Coppa Italia e campionato del 19 e del 23 successivo.

Chi invece è ormai pronto a tornare quantomeno in panchina è Daniele Verde. L'ala destra è in gruppo e deve solo ritrovare il tono migliore ed i novanta minuti. Sarà convocato lunedì per la partita contro la Sampdoria e potrebbe anche essere schierato a partita in corso. Per quanto riguarda invece i positivi al Covid, Ricci e Acampora svolgeranno nel fine settimana il tampone di controllo che potrebbe, da dopo la sfida ai blucerchiati, permettergli di tornare in gruppo nei giorni successivi in caso di negatività. Per Bastoni, che è risultato positivo ad un test successivo, ci vorrà qualche giorni di più.