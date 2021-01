Verde: "Lo Spezia è una famiglia, siamo concentrati a mille. Oggi c'è amarezza"

La Spezia - Ha segnato il gol dell'illusorio 3-3 Daniele Verde, lui che, cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha ritrovato finalmente il campo dopo alcuni problemi fisici: "La cosa più bella è essere arrivati in una famiglia, una situazione così si può vivere soltanto con gioia e serenità. Siamo soddisfatti per la vittoria di mercoledì, ma oggi c’è l’amarezza. Con la forza e l’unione del gruppo abbiamo pareggiato, poi sono usciti loro. Felice per il gol? Certo ma il 4-3 mi ha dato una bastonata. Ora dobbiamo pensare a continuare così, con la stessa mentalità. Siamo un gruppo unito e questo lo dobbiamo a Italiano. Siamo concentrati a mille e remiamo tutti dalla stessa parte: una squadra neopromossa non deve mai buttare via la palla, è il monito del nostro mister".