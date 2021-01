Verde: "Io un gol di testa? Non c'ero mai riuscito neanche alla Play..."

La Spezia - Sono stati due mesi lunghissimi, oggi non sono entrato come il cuore e la testa mi dicevano. Ero in affanno, poi il gol mi ha dato fiducia e adesso spero di portarla ancora con me". Così Daniele Verde, auotre del gol del 2-3 contro la Roma. "La nostra forza è il gruppo, siamo compatti, ci vogliamo bene e ci rispettiamo a vicenda. Così si possono fare grandissime cose. Sabato? Avranno una reazione, parliamo di una delle squadre più forti del campionato. Noi dovremo esserci con la testa e non mollare mai. Gol di testa? E' il primo, neanche alla Playstation ci ero mai riuscito...".