Verde: “Brutto approccio alla gara, ci siamo fatti forza l’un l’altro”

La Spezia - Ottimo ingresso in campo: la sua brillantezza ha dato qualcosa di più allo Spezia e l’assist del gol del pareggio è un’azione decisiva. “Non abbiamo approcciato bene alla gara e con queste squadre che lottano come noi per la salvezza poi è dura rientrare in partita. Se avessimo perso oggi, si sarebbero avvicinate tutte. Siamo stati bravi a darci forza l’un l’altro”, dice Daniele Verde al termine del 2-2 contro il Parma. “I primi caldi hanno influito secondo me, ma sapevamo che era fondamentale recuperare e siamo stati bravi a farlo. Siamo usciti fuori insieme al nostro gioco”.

L’ala si conferma perfetto per il ruolo di attaccante esterno richiesto da Italiano. “Sono contento di essere qui. Provo a trasmettere ai compagni la mia esperienza sia con le parole che con l’esempio, spero sia bastato oggi”. Chiamato a partita in corso, quasi a freddo. “Ho dovuto spezzare subito il fiato. Io cerco sempre di aiutare i compagni, il gruppo è unito e ci capiamo bene. Nessuno si sente migliore del prossimo e questo spiega perché non molliamo mai”. E contro la Juventus? “Non devi essere emozionato ma dare solo tutto in campo”.