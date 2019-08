Venturato l'australiano, Italiano il... tedesco: mister a confronto

La Spezia - Quella di sabato sera all'esordio del campionato cadetto, sarà la panchina numero 400 in carriera professionistica per Roberto Venturato, che somma finora 120 in serie B, 212 in Lega Pro, 44 tra coppa Italia maggiore e Lega Pro, 23 in altri tornei post-season sulle panchine di Pizzighettone, Cremonese e Cittadella. L’esordio risale al 20 agosto 2003, Montichiari-Pizzighettone 0-0, coppa Italia di Lega Pro. Undici allenatori su 20 della serie BKT sono cambiati nel corso dell’estate 2019. Tra i 9 “superstiti” quello che da più tempo siede sulla stessa panchina di oggi è Roberto Venturato, alla guida del Cittadella dalla stagione 2015/16 e che – quindi - si appresta ad iniziare la quinta annata di fila

sulla panchina dei granata veneti. Altra curiosità: tra i 20 mister al via della serie BKT 2019/20 esistono due “mezzi” allenatori stranieri, che sono nati in altri paesi, ma che sono oramai italiani a tutti gli effetti. Si tratta di Roberto Venturato (nato in Australia, confermato alla guida del Cittadella) e Vincenzo Italiano (nato in Germania, a Karlsruhe, artefice del ritorno in serie B l’anno scorso del Trapani).