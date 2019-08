Venturato duro con i suoi: "Vediamo di darci subito una svegliata"

La Spezia - "Abbiamo regalato tre gol, difficile rimanere in partita così". Roberto Venturato punta il dito sui suoi dopo l'esordio choc in casa contro lo Spezia, vittorioso per 0-3. "Nel secondo tempo un vero black out dopo che nel primo non avevo rischiato nulla. Ora dovremo capire i nostri errori e ripartire. Chi gioca nel Cittadella deve avere una mentalità diversa, è il caso che ci diamo subito una bella svegliata. Non ho mai usato questi toni da quando sono qui, ma stasera sento di dovermi esprimere così".