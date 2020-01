Venturato: “Gol di D’Urso regolare, fatta partita di personalità”

La Spezia - “Abbiamo commesso degli errori abbastanza ingenui. Lo Spezia ne ha approfittato nella prima parte della partita. Ti possono costare la partita. Sicuramente meglio nella ripresa, mi dispiace non essere riusciti ad evitare queste ingenuità. E’ andata così, bisogna sapersi accontentare”. Così Roberto Venturato al termine del pareggio del Picco contro lo Spezia. “Paleari ha fatto due parate importanti, ma a me dispiace che quelle situazioni siano arrivate da due gravi errori nostri. Quando perdi palla in uscita... servirà più attenzione in futuro. Ma non mi pare il caso di sottolineare la parate di Paleari quando il Cittadella è venuta a fare una partita di questi tipo su un campo difficile. Diaw? Una leggera contrattura”. Sul gol annullato. “Secondo me era un gol regolare, non voglio fare polemica con gli arbitri. Ma a quanto ho capito in quelle occasioni conta chi tira”.