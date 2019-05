Venturato: “Complimenti ai miei, vincere qui è un’impresa”

La Spezia - “Bisogna fare i complimenti a entrambe le squadre. E’ stata una partita tra due formazioni che hanno provato a giocare a calcio”. Così Roberto Venturato al termine di Spezia-Cittadella che spedisce i veneti in semifinale playoff. “Avevamo un solo risultato, riuscire a partire bene con l’atteggiamento giusto era una prerogativa che ci eravamo imposti. Sapevamo che lo Spezia ha grande qualità in fase offensiva, dovevamo fare bene le marcature preventive e accorciare con regolarità”.



Squadra che non ha rubato nulla. “Abbiamo concesso qualcosa, ma era determinante non fallire gli episodi. Nella voglia di non mollare mai faccio pubblicamente un applauso alla mia squadra. Vincere qui un playoff è sicuramente un merito. Ora cerchiamo di prepararci per giocare tra pochi giorni contro il Benevento”. Il Var oggi è entrato in campo per la prima volta in serie B. “Se usato bene è uno strumento che può aiutare l’arbitro a non commettere errori gravi. Oltretutto stemperando eventuali polemiche del dopo partita”.

In vetrina l’attaccante Moncini, osservato dal diesse della Spal Vagnati che ne detiene la proprietà. “Vede la porta, ma ha anche partecipato al gioco di squadra che è un po’ la sua carenza. E’ cresciuto nell’atteggiamento e nella qualità, se si conferma può ambire alla serie A. E’ un giocatore importante”.