Venturato: “C’era un rigore su Iori, sconfitta non meritata”

Il tecnico del Cittadella biasima le decisioni del debuttante Maggioni.

La Spezia - “Gli episodi? Tutti mi dicono che il calcio di rigore su Iori e era netto. E i calci di rigore vanno dati. L’espulsione di Panico è dovuta a un’offesa a quanto pare, in questo caso ci sta il cartellino rosso. Lui è un calciatore che sta facendo bene in allenamento e credo che fosse perfetto per mettere in difficoltà la difesa dello Spezia. Aveva fatto bene fino all’uscita, credo sia stato un gesto di reazione in virtù del calcio di rigore non dato. Il calcio di rigore ha condizionato la partita”. Roberto Venturato subisce la prima sconfitta stagionale in un match equilibrato almeno fino all’espulsione.



Il rigore non dato è però un cruccio per il tecnico del Cittadella, che per il resto non ha visto grande supremazia di casa. “Non credo che lo Spezia meritasse di vincere, ma il calcio è fatto così. Però non cerco alibi, se è finita così vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa. E’ stata un partita positiva anche in dieci, sono ripartiti tre volte su tre passaggi sbagliati ma per il resto è stata in equilibrio anche con la disparità numerica”