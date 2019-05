Venturato: "Abbiamo un solo risultato, concentrati sulla partita"

La Spezia - Un atto di fiducia quel pullman che ha lasciato il Veneto a metà pomeriggio. Ancora non era chiaro se Spezia-Cittadella si sarebbe giocata quando i granata hanno lasciato la base per puntare Lerici, dove hanno pernottato in vista dell'inizio dei playoff. "A noi risulta che si giochi - diceva Roberto Venturato in conferenza stampa la mattina - Dobbiamo riuscire a concentrarci solo sulla partita. Abbiamo un solo risultato, sappiamo che vincere alla Spezia non sarà facile e che ci sarà un grande pubblico".