Ventura: “Mi brucia perché lo Spezia era alla nostra portata”

La Spezia - “Sono un po’ arrabbiato sinceramente. Abbiamo regalato mezz’ora con un approccio molle, che ha condizionato tutta la partita. Al di là del gol, il modo in cui siamo scesi in campo non è quello di una squadra che voglia diventare protagonista. Non è la sconfitta in sé. Prima della partita avevo detto che avremo vinto e fatto benissimo perché l’avevamo preparata con grande applicazione”. Così Gian Piero Ventura al termine di Spezia-Salernitana.

“Le palle gol avute dimostrano che se vogliamo possiamo fare male. Ma se molti di questi ragazzi ambiscono a diventare giocatori importanti ci vuole un altro approccio. Oggi abbiamo pagato pegno contro uno Spezia che, con rispetto, era alla nostra portata. Oggi ci deve bruciare la pelle, qualcosa che ci deve far crescere. Sono in questo mondo da 35 anni e mi auguro che i giocatori sentano questa ferita. Il punto è: siete contenti di essere un giocatore della Salernitana a metà classifica oppure volete essere giocatori di una Salernitana di vertice e domani di chissà quale altro club?”.