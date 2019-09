La Spezia - Si sciropperanno 1000 e passa chilometri e una decina di ore di autostrada e lo faranno contro tutto e contro tutti. La notturna infrasettimanale, il momento no della squadra, uno stadio dove i punti sono una chimera, un avversario in splendida forma: cosa c'è di peggio? Eppure ci sono ventitrè tifosi spezzini che oggi si sono messi in macchina per non lasciare sola la loro squadra. Lo Spezia sì, sono loro.