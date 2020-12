Ventisei convocati per San Siro, Italiano senza Verde e Chabot

La Spezia - Sono 26 i convocati di mister Italiano in vista di Inter-Spezia, in programma domani, domenica 20 dicembre, allo stadio Meazza di Milano, partita valevole per il 13mo turno di Serie A. Lo Spezia dovrà nuovamente fare a meno di Daniele Verde. Assente anche il difensore Chabot, fermato per un turno dal giudice sportivo.



La lista dei convocati:



PORTIERI: 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 94.PROVEDEL



DIFENSORI: 5.MARCHIZZA, 7.SALA, 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 28.ERLIC, 34.ISMAJLI, 69.VIGNALI.



CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 6.MORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 15.MASTINU, 16.BARTOLOMEI, 24.ESTEVEZ, 25.MAGGIORE, 26.POBEGA, 27.DEIOLA



ATTACCANTI: 11.GYASI, 17.FARIAS, 18.NZOLA, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI