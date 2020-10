La Spezia - Nessun squadra aveva mai utilizzato così tanti giocatori in così poche giornate da quando esistono i campionati con tre punti a vittoria. Lo Spezia ha già segnato un piccolo record in serie A mandando in campo 26 calciatori nei match contro Sassuolo, Udinese, Milan e Fiorentina. Effetto anche dei tre portieri già schierati (Zoet, Rafael e Provedel). Non ancora assaggiato il campo Vignali, Agoume ed Estevez oltre a Sena, Ismajli, Mastinu e Krapikas.