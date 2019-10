Ventisei anni fa l'ultima 'zingarata' spezzina firmata Cristian Pepe

La Spezia - Insieme a capitan Terzi e Giulio Maggiore è uno dei supertisti di quell'ultima sfida in terra toscana, pur senza aver ancora messo piede in campo, per colpa di un infortunio che lo tiene lontano dal terreno di gioco da troppo tempo. Un altro in bocca al lupo a Beppe Mastinu che nell'ultimo Empoli-Spezia, datato 5 novembre 2017, portò in vantaggio gli aquilotti di Fabio Gallo in apertura di ripresa. Finì comunque 1-1 contro una grande squadra che, col passare dei mesi, è diventò grandissimi andandosi a conquistare la promozione in massima serie: quel giorno fu la zampata del vecchio Manuel Pasqual ad evitare ai toscani la sconfitta casalinga contro una squadra che fino ad allora aveva fatto pochissimo lontano dalle mura di Viale Fieschi. Quel giorno mister Vivarini propose un Empoli schierato con Provedel; Veseli, Romagnoli, Luperto; Untersee (17' st. Piu), Bennacer, Castagnetti (34' st. Zajc), Pasqual; Krunic; Donnarumma (17' st. Ninkovic), Caputo. Lo Spezia era invece sceso sul terreno del "Castellani" con Di Gennaro; De Col, Terzi, Giani, Lopez; Maggiore (28' st. Capelli), Bolzoni, Pessina; Mastinu (24' st. Vignali); Forte, Marilungo (36' st. Soleri).



Al "Castellani" per la trentaduesima volta. Prima della sfida del 2017, si torna ancora più indietro, ai tempi in cui le panchine delle due formazioni erano in mano a Devis Mangia e Maurizio Sarri. Quel giorno i bianchi persero per 2-0 con reti di Rugani e Tavano. In campo Leali, Baldanzeddu, Lisuzzo, Magnusson, Migliore, Schiattarella (13' Catellani (74' Appelt Pires), Seymour, Gentsoglou, Scozzarella (62' Orsic), Bellomo ed Ebagua. Tra gli azzurri due attuali aquilotti, ovvero Bassi e Shekiladze. L'anno precedente, parliamo sempre di serie B, finì 2-2 con reti di Sansovini (doppietta) e risposte empolesi di Tavano e Saponara. Era il primo anno di serie B dell'era Volpi e quella volta Michele Serena scelse Iacobucci, Madonna, Pasini, Schiavi, Garofalo, Bovo (84’ Mandorlini), Porcari, Sammarco, Di Gennaro (76’ Okaka), Sansovini, Antenucci (62’ Lollo). Di quello Spezia, proprio Lollo è oggi l'ex che potrebbe giocare con la maglia dei toscani.



Quella del "Castellani" è partita di grande tradizione, lo dicono i numeri globali. Basti pensare, che complessivamente, si parla di 61 precedenti: ventritrè le vittorie della squadra di casa, dicitotto i pareggi, 19 i successi dei liguri, con ultima vittoria esterna aquilotta piuttosto lontana: era addirittura la stagione 1993-94, non proprio memorabili quegli anni per le maglie bianche, anzi. Eppure il 19 settembre 1993, lo Spezia, passa grazie al giovanissimo spezzino Cristian Pepe, uno del vivaio, che ai tempi era merce rara. L'anno prima era stato 1-1 con reti di Protti e Mosca; Puccinelli, Pane e Ghirardello siglano invece il 2-1 del 1996 con Luciano Spalletti in panchina.



Gli anni '30-'40.

Si parte con il 1935-36, campionato di serie C, ma la gara non viene disputata per il ritiro della società empolese dal campionato. Salto in avanti di quattro anni: il club toscano prende il nome di "Gambacciani Empoli" e lo Spezia lo batte grazie ai gol di Diotallevi e Borrini che in 15' ribaltano l'iniziale svantaggio.

Negli anni 40' i diversi destini dividono le due formazioni, almeno fino al 1948: il 14 novembre di quell'anno ci pensa Galeotti a firmare l'1-0 per i locali, stesso risultato dell'anno successivo, sempre in serie B, quando è un rigore di Grosso a determinare la sconfitta spezzina.



Anni '50-'60

Stagioni complicate, retrocessioni e grandi difficoltà economiche. Nel 1951-52, finisce 3-1 per un Empoli che al termine della stagione arriverà secondo nel girone C della serie C. Lo Spezia affronta uno dei decenni più neri della sua esistenza e ritroverà i biancoazzurri soltanto nell'annata 1961-62, sempre in serie C: è il 25 marzo del 1962 quando capitan Zennaro siglerà prima dell'intervallo il gol partita.

Dal 1966 in poi le frequentazioni tornano ad essere frequenti: l'Empoli si riaffermerà tre volte per 1-0, intervallate da un pari a reti bianche.



Anni '70

Alla 31a giornata del campionato 1970-71 Empoli e Spezia si ritrovano: finisce -1 con vantaggio aquilotto ad opera di Spanio e pari fortuito su autorete di Dordoni. L'anno seguente l'Empoli inizia un filotto di nove vittorie consecutive che chiudono gli anni '70 ed entrano nel nuovo decennio. Nel 1971-72 è un 2-0, l'anno dopo è addirittura un poker con doppiette di Polesello e Salvemini, futuro allenatore, che rimandano a casa gli spezzini con le famigerate pive nel sacco. Nel '73-74, nel '75-76 e anche nel '76-77, l'Empoli piega di misura gli aquilotti ma nel 1974, sempre in serie C, è di nuovo goleada toscana: 3-0 con Bonaldi, Novellino e Bressani. Passano gli anni e il 9 aprile 1978 Donati, Zanone e Ciulli affossano lo Spezia, capace soltanto della rete della bandiera siglata da De Fraia a tre minuti dal 90'.



Anni '80

Apertura con una sconfitta, tanto per cambiare: siamo nella nuova C1, girone A, e a dedicere il match è Meloni. Poi le squadre si separeranno per tanti anni: l'Empoli nel giro di poco tempo avrà l'onore di assaggiare anche la massima serie, lo Spezia costantemente impelagato con società in crisi, e lampi di buoni campionati, alternati da clamorose debacle.

Un salto in avanti ci porta al 1989-90: Empoli neoretrocesso dalla B, Spezia giustiziato a Lucca l'anno precedente dopo aver accarezzato il sogno promozione. Diversi stati d'animo ma l'Empoli è più squadra: e vince 2-1 con iniziale vantaggio di Danio Montani, pari di Antonio Soda (sì, quando faceva l'attaccante), rete decisiva su autogol di Pregnolato.



Anni '90

Dopo uno 0-0 a dir poco scialbo, nel 1991-92 l'Empoli torna a vincere: il 2-1 porta la firma di un 18enne Vincenzo Montella e di Castelli, mentre a nulla serve la segnatura di Faccini. Completa il lungo elenco di precedenti, gli ultimi tre che vi abbiamo descritto in apertura e che ci portano allo scontro di sabato, il ventisettesimo in gare di campionato.