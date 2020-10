Venticinque anni di media, è giovanissimo lo Spezia che stupisce Parma

La Spezia - Dove potrà arrivare questo Spezia lo dirà il tempo. Troppe variabili in questo campionato per profetizzare risultati, andamenti, obiettivi. Una rosa molto rinnovata ma che di fatto ha tenuto quasi tutti i protagonisti della cavalcata dello scorso anno, qualche innesto di esperienza ma soprattutto sono arrivati tanti giovani. E sul loro valore si giocherà buona parte di questo campionato: oggi le novità erano Agoumè e l'argentino Estevez, in attesa del debutto dell'ultimo arrivato, il brasiliano Leo Sena. Uno Spezia che oggi a Parma è entrato in campo con tante novità e un undici titolare con un'età media di 25 anni: decisamente il più giovane per i liguri in queste prime emozionanti sfide di serie A.