Venerdì si gioca a Cosenza, via alla prevendita

La Spezia - Lo Spezia Calcio comunica che la prevendita dei tagliandi per la sfida al Cosenza, gara valida per il Quattordicesimo Turno della Serie BKT 2019/2020, in programma alle ore 21:00 di venerdì 29 novembre sul terreno dello stadio "San Vito - Gigi Marulla", è attiva a partire sul circuito VivaTicket.



PREZZI*



Settore Ospiti - Tessera del Tifoso NON obbligatoria



INTERO: € 13



Vendita tagliandi settore ospiti attiva fino alle 19:00 di giovedì 28 novembre.



Il giorno della partita non sarà possibile acquistare il biglietto presso le biglietterie dello stadio "San Vito - Gigi Marulla".



Al momento dell’accesso allo stadio il biglietto dovrà essere esibito unitamente al documento di riconoscimento.



Di seguito i punti vendita sul territorio spezzino (qui per tutte le info):





- H24 Tabacchi, via Aurelia 105, Castelnuovo Magra (SP);



- Silvia Viaggi, via Sarzana 18, La Spezia;



- Fantoni Associazione Culturale, Corso Cavour 371, La Spezia;



- Tabaccheria Briselli, piazza Garibaldi 16, Santo Stefano Magra (SP);



- Associazione Sarzana Turismo, Piazza San Giorgio, Sarzana (SP)