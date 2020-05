La Spezia - Venerdì si torna a lavorare in gruppo in casa Spezia. Con tutte le prudenze del caso e seguendo la profilassi del protocollo sanitario. Ma adesso è quasi calcio vero con i compagni con cui lavorare fianco a fianco, lo staff tecnico e anche la prospettiva di giocarsi presto i tre punti in campo. Giovedì potrebbe arrivare una data per la serie A e, di conseguenza, anche la cadetteria dovrebbe avere un'idea di quando poter eventualmente parlare di campionato da concludere.