La Spezia - Sono andati esauriti in poco più di 24 ore i 700 biglietti a disposizione dei tifosi spezzini per la partita di sabato all'Arena Garibaldi di Pisa dove andrà in scena una delle partite più attese della stagione per entrambe le città. Il sold-out arrivato in netto anticipo potrebbe riaprire il discorso sulla disponibilità ma nel frattempo la Curva Ferrovia ha confermato che si muoverà verso la Toscana con il treno regionale delle 12.15 (fermata anche a Sarzana) con ritrovo in stazione fissato per le 11.00.