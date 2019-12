Venduti 150 biglietti in Piscina, ultras toscani in treno

La Spezia - Sono 150 i biglietti venduti in Curva Piscina quando manca qualche ora alla chiusura dei botteghini telematici. Inizia quindi a prendere forma la presenza di tifosi livornesi attesi domani pomeriggio allo stadio Picco per Spezia-Livorno, con gli ultras toscani che hanno scelto il treno per affrontare la trasferta. Oggi si è tenuto un tavolo tecnico in Questura per mettere a punto i dettagli del dispositivo di ordine e sicurezza pubblica in vista dell'incontro con fischio d'inizio alle 15. Coinvolti tutti gli uffici, comandi ed enti interessati e i delegati per gli aspetti di security delle rispettive compagini sportive.

I servizi inizieranno sin dalla mattina e prevedono vigilanze e presidi presso l’impianto sportivo, ma anche in profondità, a medio e largo raggio al fine di assicurare il fluido e regolare afflusso delle tifoserie sia locale che ospite ed un rapido deflusso a fine partita. Per agevolare il transito dei tifosi e snellire la viabilità attorno allo stadio, è stato concordato col Comune di interdire il parcheggio dei mezzi turistici sul controviale Fieschi lato sud fino a Porta Ospedale della base navale, estendendo alcuni spazi a disposizione dello Spezia Calcio. Per evitare congestioni nell’area, via dei Pioppi e la relativa pista ciclabile saranno chiuse al traffico di cicli, veicoli e pedoni.

La pianificazione dei servizi, avviata nelle settimane scorse, prevede uno sforzo operativo massimo con l’adozione di misure preventive volte a consentire a tutti di fruire dell’atteso incontro di calcio, peraltro nel centesimo dell’inaugurazione del Picco, confidando che prevalgano un sano spirito sportivo ed il senso di responsabilità di ognuno.