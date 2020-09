Velocior 1883, al via i corsi di canottaggio per adulti

La Spezia - È tutto pronto per i corsi di canottaggio per adulti alla società Canottieri Velocior 1883. La storica società remiera spezzina ha aperto le porte a chi vorrà passare un anno divertendosi con uscite in barca, allenamento sul remoergometro e attività in palestra. Il lunedì e il giovedì oppure il martedì e il venerdì dalle 19.30 alle 20.30 i locali e le imbarcazioni della Canottieri saranno a disposizione dei partecipanti al corso, aperto a tutti, anche a chi non ha mai avuto esperienze di voga.

Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria della società in piazzale della dogana oppure telefonare al 0187 731725 mail velocior1883@libero.it, sito web www.velocior1883.it.