Vele Latine pronte a riaprirsi

Da oggi a Lerici terza edizione del trofeo nel weekend: in centro storico e sul lungomare anche duecento bancarelle di prodotti artigianali e tipici del territorio.

La Spezia - Nei giorni 10, 11 e 12 maggio torna a Lerici il "Trofeo Vele Latine”, giunta alla terza edizione, con organizzazione affidata alla sezione locale della Lega Navale Italiana con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle Associazioni di categoria. Nel corso del raduno, oltre ad altri eventi, si effettueranno due giornate di regate “Trofeo Vele latine” organizzate in collaborazione col Circolo della vela Erix e riservate a imbarcazioni in accordo ai regolamenti AIVEL e UNIVET (ed 2018). Negli stessi giorni saranno probabilmente, come lo scorso anno, organizzate anche veleggiate per imbarcazioni non stazzate, al fine di dare pari spazio e visibilità sia alle barche stazzate che alle altre imbarcazioni tradizionali Vela Latina, nel condiviso obiettivo di preservare diffondere un patrimonio storico culturale ed estetico costituito da queste imbarcazioni ma anche dal patrimonio immateriale rappresentato dai saperi che con esse sopravvivono - dalla conduzione dell’armo alla trasmissione alle generazioni future di saperi e mestieri che diversamente scomparirebbero. Il bando di regata e l’avviso di veleggiata unitamente a tutte le informazioni relative al trofeo saranno reperibili sul sito http://www.leganavalelerici.it/public/evento-vele-latine/



Il Trofeo Vele Latine sarà inserito nel circuito che unisce più regate svolte prevalentemente nello stesso mese; un mese di regate “latine” all’insegna dello sport, dell’amicizia e della riscoperta delle tradizioni marinaresche che costituiscono le radici della nostra cultura, di un modo di “andar per mare” non ancora perduto. Il Trofeo Vele latine come gli anni scorsi avrà una presenza e visibilità importante sulla città di Lerici: nell’edizione ultima 2018 hanno partecipato 17 vele latine, con provenienza da varie regioni italiane compresa la Sardegna, che per numero di barche costituiscono uno dei raduni più importanti svolti sulle coste Tirreniche; a latere dell’evento sportivo la manifestazione si snoderà attraverso il centro storico e il lungo mare di Lerici con circa 200 bancarelle di prodotti artigianali e tipici del territorio. Le associazioni di categoria organizzeranno dei gazebo per esporre attività artigianali a tema marinaro e fotografie d’epoca, prodotti eno-gastronomici. I partecipanti alle regate, circa un centinaio di persone tra regatanti e accompagnatori, saranno parzialmente ospitati dagli albergatori con un contributo.



Venerdì 10 maggio

Ore 10 Inizio del Mercatino dell’Ingegno organizzato da Confcommercio Lerici

Ore 18 Piazza Mottino: aperitivo di benvenuto



Sabato 11 maggio

Ore 10 Piazza Mottino: briefing e inizio prima giornata di regata

Ore 17.30 Piazza Garibaldi: presentazione degli equipaggi della borgata marinara della Venere Azzurra

Ore 19 Piazza Mottino: aperitivo offerto dalla pizzeria Luisa, Il Fagolo e La Piola

Ore 20 Piazza Mottino: cena di gala

Ore 20.45 Piazza Mottino: esibizione dei Lunae Jazz Quartet gratuita e aperta al pubblico

Ore 10 - 23 Mercatino dell’Ingegno organizzato da Confcommercio Lerici



Domenica 12 maggio

Ore 10 Circolo della Vela Erix: briefing e inizio seconda giornata di regata

Ore 17 Piazza Mottino: premiazione dei vincitori e aperitivo finale

Ore 10 - 20 Mercatino dell’Ingegno organizzato da Confcommercio Lerici