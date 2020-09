La Spezia - Nahuel Valentini, difensore centrale classe 1988 allo Spezia dal 2014 al 2017, si appresta a salutare l'Ascoli e la Serie B. L'argentino, che tra Golfo e bianconeri ha incastrato una stagione a Oviedo, scenderà di una categoria per accasarsi a quel Padova guidato da un altro ex - in questo caso di panchina, non di campo -, cioè mister Andrea Mandorlini, timoniere della promozione record in C1 agli albori del millennio.