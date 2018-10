Valanzano prima italiana alle Olimpiadi Giovanili nel pattinaggio

La spezzina è a Buenos Aires, la prossima settimana sarà di nuovo sui banchi del liceo Pacinotti.

La Spezia - E' cominciata lunedì l’avventura olimpica di Giorgia Valanzano. L’atleta spezzina tesserata dal 2012 per il Gruppo Pattinatori Savonesi, sarà impegnata il 7 e l’8 di ottobre nelle competizioni di pattinaggio velocità degli Youth Olympic Games che si stanno svolgendo a Buenos Aires in Argentina. Giorgia ha centrato la qualificazione per le Olimpiadi durante i mondiali svolti in Olanda a luglio, dove ha conquistato un argento e un bronzo, e ora sarà la prima pattinatrice italiana della storia a partecipare alla competizione a cinque cerchi. La Valanzano rientrerà poi in Italia il 13 ottobre dove l’aspetta la quarta superiore del Liceo scientifico sportivo “Antonio Pacinotti”.