Va a Catellani il premio studio dedicato a Morosini

L'ex attaccante dello Spezia potrà seguire un corso di formazione da manager sportivo. "Conoscenze utili anche per chi gioca ancora".

La Spezia - "La formazione per noi calciatori è troppo spesso rimandata al momento in cui si smette di giocare mentre, già in queste prime settimane, mi sto rendendo conto di quanto avrebbero potuto essermi utili queste conoscenze anche nel pieno della mia carriera agonistica". Le porte del Premio di studio Morosini si aprono per Andrea Catellani. L'ex attaccante dello Spezia, capocannoniere della serie B nella stagione 2014/15, è stato infatti che dall’Associazione Italiana Calciatori e da masterSport Institute per partecipare a un prestigioso corso di specializzazione per manager sportivi. Ideato dall’attuale direttore generale della Lega Serie A, Marco Brunelli, è stato riconosciuto come terzo master sportivo al mondo per la soddisfazione espressa dai partecipanti e come terzo miglior prodotto formativo europeo secondo i dati Sport Business International.



Interrotta l’attività agonistica a soli 29 anni per un problema cardiaco. Catellani ha iniziato una collaborazione con l’area tecnica della Virtus Entella e, grazie al premio “Morosini”, avrà la possibilità di prendere parte alle lezioni della 22° edizione del masterSport, attualmente in aula a Parma, e attraverso il percorso studiato con gli organizzatori acquisire conoscenze e strumenti in tema di gestione delle risorse umane ed organizzazione aziendale applicata allo sport. “Ringrazio Marco Brunelli e masterSport - ha detto Catellani - Per me è un onore poter seguire un corso di formazione così qualificante ed avere l’occasione di preparare il mio percorso oltre il campo. Grazie ad Aic e ai corsi formazione svolti ho avuto l’opportunità già da calciatore di comprendere alcune dinamiche di ciò che ruota attorno al fenomeno calcio. Questo corso mi dà l’opportunità anche di concretizzare gli anni di consiglio direttivo AIC che sono stati per me una vera e propria costante occasione di crescita”.

“Siamo particolarmente lieti di aver consegnato la borsa di studio Morosini ad Andrea Catellani che ha rappresentato un esempio di sportività nel corso della sua carriera; la felicità è anche quella di avere l’occasione di tenere sempre vivo il ricordo di Piermario anche con questa iniziativa, giunta alla sua sesta edizione”, le parole del presidente Aic onlud Diego Bonavina.