La Spezia - Il tempismo non è dei più felici, ma questa non è una colpa. E una cosa è il club e l'altra l'amministrazione comunale. Con lo Spezia che affronta uno dei momenti più difficili di questi anni dal punto di vista sportivo, arriva in pubblicazione il dettaglio dei lavori annunciati per il prossimo triennio sullo stadio "Alberto Picco". La giunta Peracchini ha approvato nelle scorse ore il progetto di fattibilità per quelle opere necessarie ad adempiere alle prescrizioni delle licenze nazionali per ospitare la serie B: il potenziamento dell’illuminazione del campo da gioco, i nuovi servizi igienici e la costruzione di spazi dedicati alle riprese televisive e agli operatori di cronaca radiotelevisiva.

Si parte nell'estate del 2020 con i lavori sulle torre faro che saranno integrati con elementi a led di ultima generazione in grado di garantire una potenza minima di 800 lumen che diventano 1200 in direzione delle telecamere fisse. Attualmente l'impianto si ferma rispettivamente 500 e 800 lumen, lo standard per la Lega Pro. E' questa la voce di spesa più importante: 800mila euro del milione e 600mila euro del piano triennale andranno solo in questa opera. Entro il 2023 infatti anche gli elementi più anziani saranno man mano sostituiti con i led. Contemporaneamente partiranno anche i lavori per allestire nuovi parcheggi per i pullman delle squadre e gli arbitri (12mila euro di spesa).



Sempre a fine campionato si interverrà sulla tribuna, in particolare sulla zona confinante con la Curva Ferrovia. I locali tecnici che affiancano il tunnel (zona antincendio e irrigazione) da cui escono le squadre saranno coperti con una tettoria calpestabile, sopra la quale sorgeranno due studi televisivi. Quello più grande avrà una grande vetrata affacciata sul campo con cinque postazioni per telecronisti e radiocronisti; un secondo più piccolo nella parte interna servirà invece per i collegamenti post partita con i detentori dei diritti televisivi di primo livello. Spesa totale 325mila euro.

Infine serviranno 320mila euro per rifare i bagni in tre settori: le due curve e i distinti. In Curva Ferrovia, secondo i rendering, i servizi igienici saranno decorati con i colori della tifoseria e foto storiche delle coreografie. "L'adeguamento dei servizi igienici può essere posticipato a giugno 2021 chiedendo apposita deroga come consentito dal regolamento", si sottolinea nella delibera. I lavori saranno dunque divisi in tre lotti: illuminazione e studi televisivi a giugno 2020 per 720mila euro, servizi igienici a giugno 2021 per 350mila euro e un ultimo lotto tra 2022 e 2023 per la completa sostituzione dei corpi illuminanti per un totale di 533mila euro.