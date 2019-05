Uno spezzino al cospetto degli olimpici del fioretto

Il giovane Leonardo Fiorentini si qualifica per gli Italiani Assoluti di Palermo. Se la vedrà con gli olimpionici Garozzo, Cassarà, Avola e Aspromonte. Soddisfazione del Circolo Scherma La Spezia e del suo allenatore Riccardo Bardine.

La Spezia - Il Circolo Scherma La Spezia vola a Palermo per i Campionati Italiani Assoluti 2019 , con il fiorettista Leonardo Fiorentini, secondo anno della categoria giovani, categoria di ragazzi tra i 17 e i 19 anni di età. È il primo atleta spezzino a partecipare ai Campionati Assoluti, il 6 giugno a Palermo dove affronterà i migliori fiorettisti italiani. Ovvero i migliori fiorettisti de mondo: Daniele Garozzo (oro individuale Rio 2016), Andrea Cassarà (due ori olimpici e 8 mondiali), Giorgio Avola (oro olimpico e un mondiale), Valerio Aspromonte (oro olimpico e mondiali) e Alessio Foconi (tre mondiali e argento europeo). Sono solo alcuni dei migliori 42 fiorettisti italiani con cui il giovane spezzino andrà a confrontarsi.



Questo traguardo è stato raggiunto grazie al duro lavoro avvenuto al Circolo Scherma La Spezia con il team tecnico Riccardo Bardine, Federica Bernieri e Leonardo Pedretti. Il giovane fiorettista ha inoltre strappato il biglietto per la finale di categoria Giovani a Lecce il 26 maggio, grazie ad un bronzo ottenuto alla Coppa Italia Giovani svoltasi a Casale Monferrato una settimana fa. Grande prova di coraggio verrà chiesta allo schermidore che dovrà affrontare i Cmapionati italiani Giovani e i Campionati italiani Assoluti in due settimane.

Ma non sarà solo, nell'impresa il suo maestro lo accompagnerà nelle importanti trasferte e il tifo di tutta la sala di scherma lo seguirà fino alla pedana. Che questa prima partecipazione assoluta sia di buon auspicio per tutti i suoi compagni di sala che quotidianamente si impegnano sotto l'attenta guida dello staff tecnico e della dirigenza, che vede i primi frutti di un nuovo percorso formativo intrapreso al Circolo Spezzino.