Una via per Battistini, eroico ciclista gentiluomo

La Spezia - In trecento hanno già dato la loro adesione virtuale. A 26 anni dalla prematura morte, il nome di Graziano Battistini porta ancora alla mente immagini vivide. Del corridore in bianco e nero che indossava il rosa al Giro del 1962 e poi del dirigente del GS Termo negli anni Ottanta, quando erano tanti i ragazzi spezzini che si avvicinavano al ciclismo. Anche grazie al mito di Battistini, il gentiluomo del pedale che rispose obbedisco quando, in rispetto delle gerarchie di squadra, non insidiò la maglia gialla di Gastone Nencini che così vinse il Tour de France del 1960. "Fa specie pensare che a Battistini siano dedicate vie e piazze in altre città e non qua, perché meriterebbe un'intitolazione sia sotto il profilo sportivo che umano e perché la Spezia è stata la sua città per quasi tutta la vita", dice Gian Carlo Zoppi uno dei creatori del Museo del Ciclismo "Adriano Cuffini" ospitato nei locali dell'ex Arcimboldo.

Nato a Pulica di Fosdinovo, si trasferì presto a Baccano di Arcola, con la famiglia, dove suo padre aveva comprato un po' di terra. Arrivato tardi al ciclismo, a 17 anni inizia a correre con la Garibaldina di Arcola mostrando subito un talento non comune. "Vinse una signora tappa sullo Stelvio - ricorda Zoppi - e una grande tappa al Tour a Briancon. Ma Battistini è soprattutto un uomo che non si giudica dalle sole vittorie. Bisogna pensare che fu attivo negli anni Cinquanta e Sessanta, in cui non era facile riuscire a raggiungere quei palcoscenici".



Nella collezione del museo spezzino si conservano ancora tutti gli ordini di arrivo (scritti rigorosamente a mano) delle gare a cui ha partecipato, sia da dilettante che da professionista, insieme a riviste e quotidiani del tempo. E ancora centinaia di fotografie durante e dopo le gare, insieme ad alcune gigantografie: pannelli realizzati in occasione di una celebrazione, salvati in maniera fortuita dalla discarica. "E poi la maglia rosa del Giro d'Italia del 1962, quando vinse la seconda tappa con arrivo a Sestri Levante, e la maglia della Legnano sempre di quegli anni - spiega Mario Gnaga - Questa mi è stata consegnata da lui in persona per un'esposizione di qualche anno fa. Non c'è una persona, alla Spezia o altrove, che non ne abbia un buon ricordo. Era uno che non si sottraeva mai dal partecipare ad un'iniziativa ai tempi in cui il ciclismo alla Spezia contava più di venti squadre. Alla Termo poi si era dedicato anima e corpo".

L'immagine che lo consegna alla storia del ciclismo è comunque la vittoria del 3 giugno 1965 sullo Stelvio quando correva per la Vittadello. E il paradosso è che quell'immagine non è la sua, ma di un altro ciclista che arranca con la bici sotto braccio in mezzo a due pareti di neve di circa tre metri. Un corridoio nel bianco scavato dai tifosi un po' con le pale e un po' con le mani per far passare il Giro oltre una slavina che aveva occupato tutta la strada. Da quell'inferno gelato, Battistini uscirà per volare sul traguardo: primo a poter dire di aver portato a casa la tappa della Cima Coppi, ovvero la più alta dell'edizione. "Se mai servissero documenti per suffragare la richiesta di un'intitolazione, saremmo lieti di metterlo a disposizione".



