Una sola volta a Cosenza con l'assurda espulsione a Luca Mora

La Spezia - L'arbitro Fabio Piscopo e il cartellino rosso a Luca Mora. Tradizione primaverile che si era verificata sia nel 2018 contro l'Ascoli che nel 2019 contro il Cosenza. Episodio chiave dell'unico match giocato dallo Spezia sul terreno del Marulla, che risale allo scorso aprile. Dopo una dozzina di minuti, il fischietto imperiese aveva mandato negli spogliatoi il centrocampista per un tocco di mano chiaramente involontario in area: rosso e rigore, poi parato da Lamanna peraltro.

La sconfitta per gli uomini di Marino era arrivata poi nella ripresa con una rete di Dermaku. In campo Lamanna, Vignali (81' De Col), Capradossi, Terzi, Augello, Bartolomei (65' Maggiore), Ricci, Mora, Okereke, Galabinov e Da Cruz (71' Gyasi). A questo giro non ci saranno né Piscopo (dismesso dall'Aia) e Mora (infortunato).