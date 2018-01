Una serie `semipro` tra la serie C e la Lega dilettanti

Cosimo Sibilia si candida alla presidenza della Federcalcio da numero uno della LND e vicepresidente con Tavecchio. Anche per lui il format dei campionati è da rivedere e serve un sistema di rating per i settori giovanili.

La Spezia - Presidente della Lega nazionale Dilettanti, quella che all'ultima tornata rappresentò la base elettorale di Carlo Tavecchio. E' uno dei favoriti per l'elezione a presidente della FIGC a fine mese l'avellinese Cosimo Sibilia, attuale vicepresidente vicario della federazione calcistica e senatore della Repubblica. Anche per lui, come per Damiano Tommasi, la necessità di rivedere i format dei campionati ma senza esplicitare nel suo programma "Giochiamo di squadra" il numero di tagli ai posti disponibili tra i professionisti.

La proposta di maggiore novità è una sorta di area semi-professionistica a cavallo tra le serie C e la LND "nella quale le società possano verificare la capacità di compiere il salto, in termini di qualità degli organici e di capacità economiche, per approdare successivamente all’area professionistica". Immediatamente sopra, la possibilità di "consentire alle seconde squadre delle società di serie A, pertanto, di partecipare al campionato organizzato dalla Lega Pro, limitando tale partecipazione ai calciatori Under 21". Non è esplicitata in questo caso la possibilità di venire promosse in cadetteria o meno.

La valorizzazione dei settori giovanili più attivi dovrebbe avvenire attraverso "un sistema di rating certificato dei settori giovanili delle società così da poter indirizzare le società dell’area professionistica a destinare maggiori risorse per la cura dei loro vivai, con riconoscimenti anche

economici per chi raggiunge standard elevati e contribuisce allo sviluppo ed alla formazione di calciatrici e calciatori selezionabili per le nazionali". Infine un accenno alla giustizia sportiva, prevedendo una "seria ed approfondita riflessione in tema di responsabilità oggettiva, [...] con la possibilità di prevedere meccanismi correttivi che possano consentire una valutazione non formalistica dell’effettiva responsabilità, in ordine ai fatti contestati".