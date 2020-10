Una rosa da 33 elementi, per Mora e Vignali siamo ad un bivio

La Spezia - Una rosa maxi è quella che Vincenzo Italiano si trova per le mani ad oggi. Se gli ingressi a fine mercato saranno almeno 17, il discorso cessioni invece langue da un po'. In pratica il solo Gudjohnsen è calciatore in orbita prima squadra ad aver cambiato casacca. Parliamo di un prestito siglato il 13 settembre scorso, quasi un mese fa. Da allora le uscite sono state solo di elementi che non erano nell'organico 19/20: Bordin, Awua, Colombini e un manipolo di altri giovani. Dei 33 componenti il gruppo è quasi certo l'addio di Ferrer, che sarà compensato numericamente dall'ingresso di Provedel.

I più vicini a salutare sembravano Luca Mora, corteggiato dalla Spal, e Luca Vignali, con cui c'era un discorso in piedi con il Cosenza. A poche ore dalla chiusura del mercato però manca la fumata bianca in entrambi i casi. Mora oltretutto è stato utilizzato a partita in corso sia contro il Sassuolo che contro il Milan. Bastoni potrebbe rimanere come calciatore cresciuto nel vivaio, mentre per Mastinu non si esclude di rimandare ogni valutazione eventualmente a gennaio in modo da poterne seguire il pieno recupero dall'infortunio.