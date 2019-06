Una possibile svolta nel segno della continuità, Angelozzi al lavoro

Volpi apre a un socio, ma si lavora già per la stagione 19/20.

La Spezia - Se sarà svolta nella compagine societaria, sarà svolta anche nei quadri dirigenziali? E' la domanda che si affaccia in queste ore in cui lo Spezia ragiona su come impostare la nuova stagione. Il potenziale ingresso dell'imprenditore Gianpiero Colla come socio del gruppo Volpi modificherebbe in ogni caso la struttura profonda di una società che per dieci stagioni filate ha vissuto di solide certezze, in virtù della solidità economica e dell'unicità della proprietà. Ma l'ingresso pare dover essere light e in questo senso sarebbero già avvenuti dei ragionamenti preliminari.



Allo Spezia manca di sicuro l'allenatore, ma in questo momento anche un amministratore delegato e un presidente viste le inibizioni di Micheli e Chisoli. Due caselle da riempire, tenendo presente che presto il provvedimento potrebbe essere preso in esame per la richiesta di revoca. Il nuovo potenziale socio potrebbe portare forse un uomo di propria fiducia dentro la macchina, o trovarlo già all'interno. C'è poi il ruolo di Guido Angelozzi, forte di un contratto con scadenza nel 2021, che in questi giorni è dato come molto attivo. Le garanzie di poter proseguire nel proprio lavoro iniziato un anno fa sembrano esserci tutte. SEntro metà mese arriveranno allenatore e sede del ritiro.