Una pazza settimana che finisce con una partita da vincere a tutti i costi

La Spezia - Un occhio alla classifica basta e avanza per capire quanto sia importante la partita di oggi. Al termine di una delle settimane più pazze dell'era Volpi, il peso di una tripletta subita ad Ascoli e di parole che incrinano l'immagine e la sostanza del club ricade tutto sulle spalle di Vincenzo Italiano e della sua squadra. Il calendario ci mette del suo portando al "Picco" il Trapani, ultima in classifica da spedire sempre più in basso per non trovarsela davvero come concorrente agli stessi obiettivi stagionali. E poi è l'ex squadra di Italiano stesso, costruita per scalare la serie C anche con gli stipendi che non arrivavano e portata alla promozione per un'impresa di quelle che sanno di calcio di una volta.

Terza partita di un terzetto ravvicinato con poche chance di fare turnover. Il giudice sportivo mette Bastoni a sinistra vista la squalifica di Ramos. Bartolomei dovrebbe tornare titolare per la sua 200esima tra i pro. In avanti c'è poco da inventare, con Gyasi che sembra dover tornare a fare il centravanti (Gudjohnsen a partita in corso?), con Federico Ricci e Delano ali in attesa che Bidaoui raggiunga una forma decente. Il gioco è in mano a Matteo Ricci, che attende Maggiore alla sua sinistra. Difesa con Krapikas insidiato da Scuffet, Vignali, Terzi e Capradossi.



Qui Trapani. Modulo speculare per Baldini, che arriva al Picco con il 4-3-3. Il portiere è il 19enne Carnesecchi, ragazzo cresciuto tra Cesena e Atalanta che sembra avere numeri per una brillante carriera. Di fronte a lui c'è invece tanta esperienza con Del Prete, l'immortale Pagliarulo, Scognamillo e Jakimovski. A regolare il gioco ci pensa Taugourdeau, aquilotto mancato, affiancato da Luperini e Moscati. In avanti attenzione a Nzola, uno che avrebbe fatto comodo anche allo Spezia, con Pettinari e Tulli in ballottaggio con il guizzante Golfo.