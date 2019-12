Una parete che prende forma

La Spezia - E' una delle poche facciate del centro storico rimaste più o meno come si presentava nel tremendo secondo dopo guerra spezzino. In un luogo, quella porzione di centro cittadino, particolarmente colpito dalle bombe che hanno lasciato una traccia indelebile e il palazzo mozzato che sorge in Piazza Sant'Agostino ne è testimonianza diretta. Per chi ancora non l'avesse capito, ci troviamo a pochi metri dalla fontana che ricorda la presenza del Pozzo del Gallo, che ha dato il nome alla piazzetta che si è aperta nel 1945, con la devastazione degli ordigni che hanno spazzato via tanti edifici o ne hanno ridotto drasticamente le altezze. Poco più in là, vicino all'imbocco della scalinata che porta in Via del Poggio, c'è la Ferita di Guerra, un piccolo angolo di centro città che, dopo anni di degrado, è stato restaurato lasciandolo come ricordo degli effetti distruttivi del conflitto e della Spezia di una volta.



Nel marzo 2016 si era parlato della volontà di ricostruire il volume pre-esistente, poi l'opera (che non riguardava il Comune essendo privata), probabilmente perchè molto onerosa, non è mai stata fatta. Questa mattina qualcosa è cambiato, basti vedere la foto che suggerisce quanto meno una soluzione artistica con pannelli che prefigurano due immagini dalle evidenti sembianze umane. Si tratta di un'installazione dell’artista Paolo Fiorellini, "Un Idolo" che sarà inaugurata venerdì 13 dicembre alle 17. Nel cuore ferito della città, su un edificio che ancora reca i segni dei bombardamenti, l’arte diventa strumento di rigenerazione urbana, trait d'union tra la città e il suo Centro d’arte moderna e contemporanea. Attraverso la Public Art – il cui scopo principale è la comunicazione e non la celebrazione – il CAMeC esce dalle sue mura attivando una relazione osmotica con il tessuto urbano e sociale del quartiere. L’installazione site e contest specific è stata resa possibile grazie alla disponibilità della Carlo Agnese sp.a. e alla sensibilità artistica della famiglia. Non è la prima volta che la facciata viene addobbata con installazioni artistiche: alcuni anni fa il muro, con le tracciature dei pavimenti e dei solai, venne coperta da un enorme pannello con un'opera di Francesco Vaccarone, sormontato da una pianta di kiwi che ha impiegato poco a ritagliarsi spazio.



A seguire al CAMeC – negli spazi del ‘luna park delle meraviglie’, grande installazione ambientale realizzata dalla Factory – sarà presentato il catalogo della mostra edito da Bandecchi & Vivaldi, con testi inediti di Mara Borzone e Cinzia Compalati curatrici del volume, e progetto grafico di Elisa Modugno. Infine gli artisti attiveranno il loro luna park con performance, azioni e letture a tema. Vi aspettiamo armati di tanta curiosità e pronti a esprimere il vostro I Wish nell’indagine fotografica di Stefano Lanzardo (tutti i partecipanti – al termine della mostra – potranno ritirare il proprio scatto esposto sulle pareti del CAMeC fino al 16 febbraio). L’evento termina alle ore 20. Ingresso libero.

La Factory nacque a Sarzana nel 2009 per dare identità a un nucleo di artisti intergenerazionali creatosi spontaneamente intorno alla figura di Giuliano Tomaino. Da qui il nome Factory – ispirato a quella più nota di Andy Warhol –, community formata oggi da sette artisti – Cristina Balsotti, Paolo Fiorellini, Claudia Guastini, Sandro del Pistoia, Stefano Lanzardo, Francesco Ricci con Giuliano Tomaino stesso – che lavorano insieme, sostenendosi e supportandosi vicendevolmente e condividendo lo spazio messo a disposizione dal Maestro presso un vecchio biscottificio di Sarzana, oggi suo atelier. Occasione per la sua formazione fu la mostra Tomaino. Le acciughe fanno la palla, allestita nel 2009 al Galata Museo del Mare di Genova, dove per la prima volta tutti gli artisti collaborarono, a diverso titolo, alla realizzazione del progetto del Maestro. Nel marzo 2011 il gruppo si è formalmente costituito in associazione culturale, presieduta dall’architetto Umberto Sauvaigne.