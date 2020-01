Una pagina dedicata, diciotto calciatori e la sezione Calciatoripedia

La Spezia - Gli appassionati stiano pronti perché è il momento di iniziare la raccolta delle figurine Panini “Calciatori 2019-2020”, giunta alla 59esima edizione. Tante le novita’ per la collezione, che si preannuncia come la piu’ ricca della storia, con 832 figurine (di cui 155 speciali), 912 immagini di calciatori e 1.141 soggetti. L’album di grande formato da 128 pagine vede in copertina un’immagine di forte impatto come il calcio ad un pallone verso la rete e la classica rovesciata volante di Parola, ma senza le foto dei calciatori. Tante le novita’ della raccolta, presentata a Milano alla presenza dell’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, del presidente della Lega B, Mauro Balata, dei presidenti della Lega Pro, Francesco Ghirelli, dell’Assocalciatori Damiano Tommasi e dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri, a partire dalle figurine degli allenatori delle squadre di A e B, passando per i probabili convocati per gli Europei del 2020, la Top 11 maschile e femminile della scorsa stagione. La collezione Panini e’ gia’ in vendita in tutte le edicole. Una bustina contiene 6 figurine + 1 coupon e costa 0,80 euro.



Serie A Tim – A ciascuno dei 20 club sono dedicate quattro pagine: nella prima doppia pagina, trovano spazio le figurine di scudetto e di 22 calciatori protagonisti del torneo, oltre a dati e immagine dello stadio (stampati sull’album); nella seconda doppia pagina, invece, vi sono le figurine della squadra schierata, della prima maglia (mentre le altre sono stampate sull’album), del bus ufficiale e di due top player, oltre a Squadra Primavera (stampata sull’album), numerose informazioni compresi gli statini dei giocatori e le curiosita’ storiche della sezione “Calciatoripedia”, quest’anno sui 90 anni della Serie A.



Serie BKT – La sezione sulla Serie B prevede invece una pagina dedicata ad ognuna delle 20 squadre con 18 calciatori (tre giocatori per ogni figurina), la figurina della squadra schierata e dello scudetto, oltre a schede sulla societa’, agli altri giocatori in rosa e anche qui alla sezione storica “Calciatoripedia”: ‘Io considero questo album la Treccani del calcio – ha detto Balata – un modello che ogni anno rinnova e testimonia l’autentica passione di questo sport. Con Panini che ringrazio quest’anno andremo negli ospedali a distribuire album e figurine all’interno del progetto B come Bambini’.



Serie C – Torna nell’album dopo sette anni anche la Serie C con le figurine degli Scudetti delle 60 squadre dei 3 gironi e le immagini di tutti i team (stampate sull’album). Tantissime le sezioni speciali come quella dedicata alla serie A femminile, con le figurine delle rose delle 12 squadre del torneo, oltre ad una serie di informazioni sulle societa’ e alle immagini (stampate sull’album) delle capitane. “E’ la collezione piu’ ricca della storia – ha detto Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini, presentando la nuova raccolta -. Frutto di un lavoro incredibile che, siamo fiduciosi, riuscira’ a riscuotere i favori dei collezionisti di tutte le eta'”.