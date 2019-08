Una missione dopo l'altra: tifosi spezzini pronti per Cittadella

La Spezia - In oltre trecento ieri al "Mapei" per Sassuolo-Spezia, i tifosi aquilotti sono già in preparazione della trasferta di sabato al "Tombolato". Il gruppo Belini Frizzanti e Club Cavatorti organizzano pullman per la trasferta di sabato 24 Agosto a Cittadella per la partita di esordio di campionato. Prezzo 30 euro (possibilità di cena in pizzeria a 12 euro, non obbligatoria). Orario di partenza indicativamente fissato alle 14 dal bar Lory. Per prenotazioni commentate il post sul gruppo Fb Belini Frizzanti.