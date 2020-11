Una maglia per Medel, Mihajlovic lancia Rabbi

La Spezia - Niente Spezia per Danilo mentre Gary Medel torna titolare dopo lo stop che lo ha tenuto fuori dal campo per un mese e mezzo. Sarà un Bologna inedito ma non stravolto quello che si presenterà questo pomeriggio al cospetto dello Spezia di Italiano per il quarto turno preliminare di Coppa Italia 2020-2021. Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati:



Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Calabresi, De Silvestri, Denswil, Hickey, Mbaye, Paz, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Ruffo Luci, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Rabbi, Sansone, Vignato.