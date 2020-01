La Spezia - In mezzo ai 5720 spettatori dello stadio Scida di Crotone c’erano anche loro. Si riconoscono dal sorriso i circa venti spezzini che hanno affrontato una delle trasferte più lunghe della stagione per seguire la squadra di Vincenzo Italiano. Ripagati da una grande prestazione e da una splendida vittoria, hanno assistito dal vivo al primo gol in maglia bianca di Nzola e al ritorno in campo di Galabinov. Prima del ritorno, una foto sul lungomare per i posteri.