Una intera pagina per lo Spezia nel nuovo album Panini

L'edizione 2018-19 ha 128 pagine, 734 figurine e mai cosi' tante donne. Ieri la presentazione a Milano.

La Spezia - E’ uscita in edicola “Calciatori 2018-2019”, la 58a edizione della collezione ufficiale di figurine Panini dedicata ai protagonisti del campionato. La raccolta si compone in tutto di 734 figurine (di cui 136 speciali foil, laminate e silver), che possono essere raccolte in un fantastico album di grande formato da 128 pagine. La copertina, anche quest’anno di grande effetto e realizzata con trattamenti speciali, celebra venti grandi campioni delle squadre di Serie A TIM: il pluri-premiato “Pallone d’Oro” Cristiano Ronaldo, per la prima volta sulla copertina della collezione, guida la corsa allo scudetto con altri 19 campioni, in rappresentanza dei club che si contendono il torneo. Tante le novita’ di questa raccolta, a partire dai mini-statini sul retro delle figurine dei giocatori della Serie A TIM, alla Nazionale femminile e alla Nazionale Under 21. Torna quest’anno il grande concorso a premi “CalcioRegali 2019” e viene confermata l’iniziativa speciale con il Gruppo Intesa Sanpaolo, partner per il secondo anno consecutivo.



La raccolta e’ stata presentata a Milano, alla presenza del presidente della Lega Serie A, Gaetano Micciche’, del direttore generale della Lega B, Stefano Pedrelli, del presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, del presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri e del direttore Mercato Italia della Panini, Antonio Allegra. Con loro l’ex nazionale di calcio femminile Katia Serra, quindi Lorenzo Minotti, Francesco Toldo e il portiere del Palermo Lorenzo Brignoli immortalato con una figurina nell’azione del gol contro il Milan.



L’album “Calciatori 2018-2019” si apre con una pagina dedicata ai “simboli” della Serie A TIM, con figurine di logo e trofei, oltre alle immagini dei palloni ufficiali delle 3 serie principali. Segue la sezione dedicata alle squadre della Serie A. A ciascuno dei 20 club sono dedicate quattro pagine: nella prima doppia pagina, trovano spazio le figurine dello stadio e di 22 calciatori protagonisti del torneo; nella seconda doppia pagina, invece, vi sono le figurine della rosa, dell’allenatore, della maglia ufficiale e di uno o piu’ giovani talenti, oltre all’immagine (stampata sull’album) della Squadra Primavera e ad un gran numero di informazioni e curiosita’ storiche nella sezione “Calciatoripedia”, quest’anno dedicata ad alcuni dei portieri piu’ significativi nella storia dei club. La sezione sulla Serie BKT prevede invece una pagina dedicata ad ognuna delle 19 squadre con 18 figurine di calciatori (tre giocatori per ogni figurina), la figurina della squadra schierata e dello scudetto, oltre a schede sintetiche sulla societa’, gli altri giocatori in rosa e la sezione storica “Calciatoripedia“. Seguono le pagine dedicate alla Serie C (con stampati sull’album loghi ed immagini di tutti i team) e alla Serie D (con i loghi stampati delle squadre dei 9 gironi). L’album si chiude con “Figurine in carriera”, in cui sono illustrate le carriere complete dei 22 calciatori presenti in figurina sull’album per ogni squadra di Serie A TIM.



Tante le novita’ e le conferme delle innovazioni introdotte negli ultimi anni nella collezione “Calciatori 2018-2019”, a partire dalle numerose varieta’ di figurine speciali. Per la prima volta la cornice delle figurine di A e B e’ differente, fluo quella della massima serie del calcio italiano, bianca e piu’ classica quella della serie cadetta. Anche le 12 figurine dedicate alle squadre della Serie A Femminile hanno una veste completamente nuova, quest’anno con un trattamento speciale lucido/opaco. Nell’album vi sono poi due pagine per la sezione speciale “FIGC 120”, in omaggio al 120° anniversario della Federazione: nella prima pagina trovano spazio 15 figurine di calciatrici (3 giocatrici per ogni figurina) della Nazionale femminile, che andra’ in Francia a giugno per partecipare ai Mondali FIFA dopo venti anni; la seconda pagina e’ invece dedicata a 15 figurine di calciatori (3 giocatori per ogni figurina) della Nazionale Under 21, in vista dell’Europeo U21 che sara’ ospitato in Italia sempre a giugno. Nella collezione e’ confermata la sezione “Film del campionato” che, con la collaborazione de “La Gazzetta dello Sport”, racconta i principali eventi relativi al torneo fin dalle prime battute. All’interno delle bustine gia’ si trovano momenti e protagonisti importanti, come Cristiano Ronaldo al primo gol in campionato, Krzysztof Piatek come “esordiente implacabile”, Lorenzo Pellegrini come “uomo derby”, Lorenzo Insigne per l’inizio da bomber e Mauro Icardi per il gol vittoria del derby segnato al 92°.



Delle 25 figurine extra previste per il “Film del campionato”, cinque sono ricavate dalle prime pagine del quotidiano sportivo. Le figurine saranno inserite in quattro bustine esclusive, che verranno distribuite gratuitamente in edicola in abbinata a “La Gazzetta dello Sport” (uscite: 26 gennaio, 23 febbraio, 30 marzo e 8 giugno 2019). Il grande racconto della stagione 2018-19 viene poi completato con la sezione “Calciomercato – L’Originale”, in collaborazione con il noto programma in onda alle 23.00 su Sky Sport fino al 31 gennaio, dove su due doppie pagine troveranno spazio le figurine di 48 protagonisti della sessione di mercato invernale e giocatori sorpresa che si sono messi in luce nella prima parte del campionato.