Una giornata pazza: c’è chi perde a sorpresa e chi non ne approfitta

In testa perdono Lecce, Benevento e Verona, passo falso del Palermo. In coda il Livorno si regala un finale da brividi, il Foggia e sul pezzo e la Salernitana rischia di finire nel vortice.

La Spezia - Il suo lo Spezia lo aveva fatto: perché probabilmente pochi pensavano ad un ritorno a casa non a mani vuote vista la forza di un avversario che non aveva altre chance. A quel punto per completare il capolavoro di questo pomeriggio calcistico sarebbe bastato che il Lecce facesse il suo, andando a vincere in casa di un Padova praticamente retrocesso. E invece i salentini cadono proprio quando meno te lo aspetti: vantaggio di Baraye dopo tre minuti, raddoppio nella ripresa di Cappelletti. Mancosu, su rigore, riapre il match ma agli ospiti la rimonta non riesce. Lecce che resta in testa con 63 punti insieme al Brescia impegnato alle 18 contro l'Ascoli: con una vittoria rondinelle promosse. Se i ragazzi di Liverani avessero vinto, considerando il riposo della prossima giornata, avrebbero fatto passerella all’ultima giornata contro lo Spezia: una gara senza motivi insomma. Ma così non sarà.



Con il terzo pareggio consecutivo, secondo sotto la gestione Delio Rossi, il Palermo ha già la testa ai playoff: il 2-2 imposto dallo Spezia e ancor più amaro visto il ko del Lecce. In chiave playoff occasione madornale quella sprecata dal Benevento che cade a Crotone 1-0 e perde la chance di avvicinare i rosanero: si fa a chi fa meno in questo Primo maggio pallonaro grazie alla rete del solito Sony. Una cosa importante: il Crotone è salvo e sabato sarà al Picco senza Benali, espulso nel primo tempo. Stanchi dei colpi di scena? Nemmeno per sogno: eroica la vittoria del Livorno in casa dell’Hellas con le reti di Giannetti e Raicevic e l’1-2 di Dawidowicz. Dopo l’intervallo i labronici fanno anche il terzo con Murilo e al Verona non basterà il timbro di Laribi. Settima partita senza vittoria e cammino playoff che si complica, visto il calendario incrociato. C’è la Cremonese che spera in una grande rincorsa: oggi i lombardi alimentano le loro speranze con i gol di Piccolo e Montalto che nel finale ribaltano il gol di Rolando. Grande attesa in casa Spezia per la suda che vedeva di fronte Perugia e Cittadella: uno 0-0 che non esclude nessuna dalla corsa playoff con i veneti che alla prossima sfideranno il Verona con la possibilità di superarlo.



Pareggio anche tra Cosenza e Venezia: l'1-1 porta le sigle di Tutino e Bocalon con i calabresi che possono festeggiare il mantenimento della categoria. Per Cosmi invece sarà un finale thrilling, così come per il Foggia che liquida 3-1 una Salernitana in caduta libera e può sperare ancora nella salvezza diretta, distante 4 lunghezze. Padroni di casa avanti con Deli e il rigore di Greco nel primo tempo, nella ripresa i campani accorciano con Jallow ma Iemmello chiude i giochi. Per i granata a forza di giocare col fuoco il rischio è una scottatura impensabile fino ad un mese fa: oggi lo spareggio play out e’ a sole tre lunghezze.



La classifica: Brescia 63 punti, Lecce 63, Palermo 59, Benevento 56, Pescara 51, Verona 49, Spezia 48, Cremonese 48, Cittadella 47, Perugia 47, Cosenza 43, Ascoli 43, Crotone 40, Salernitana 38, Livorno 35, Foggia 34 (-6), Venezia 34, Padova 29, Carpi 29.













