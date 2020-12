Una giornata a Chabot, il veronese Barak salta la sfida del Picco

La Spezia - Non ci sarà Antonin Barak al Picco per la partita che inaugura il 2021. Il centrocampista del Verona è stato squalificato per 3 giornate dal giudice sportivo per avere "colpito violentemente con una pedata il ginocchio di un avversario a terra". Una giornata a Insigne (Napoli), che si becca anche una maximulta da 10mila euro, e a Schiattarella (Benevento), Singo (Torino), Chabot (Spezia) e Locatelli (Sassuolo). Tra i dirigenti stop di una giornata per il diesse sannita Pasquale Foggia. Prima ammonizione per Vincenzo Italiano.